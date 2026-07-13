ЕС запустил в Армении миссию для противодействия гибридным угрозам - ОБНОВЛЕНО

Совет Европейского союза объявил о начале работы Миссии партнерства ЕС в Армении (EUPM Armenia) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP).

Об этом сообщает Совет ЕС.

Миссия, учрежденная 21 апреля 2026 года, будет оказывать Армении стратегическую, техническую и экспертную поддержку в борьбе с киберугрозами, иностранным информационным вмешательством и манипуляцией информацией, а также с незаконными финансовыми потоками. Кроме того, она займется укреплением потенциала государственных институтов и содействием межведомственной координации.

В рамках своей работы EUPM Armenia также будет предоставлять практические рекомендации и создаст специальную проектную группу для реализации целевых мероприятий в тесном сотрудничестве с международными партнерами. При этом миссия не будет обладать исполнительными полномочиями и не станет участвовать в принятии решений армянскими властями.

Миссия создана по запросу правительства Армении и станет частью долгосрочного подхода ЕС по укреплению национальной безопасности и демократических институтов страны.

Первоначальный мандат EUPM Armenia рассчитан на два года. Основу персонала составят эксперты, командированные государствами - членами ЕС. Главой миссии назначен Космина Георге Динеску, ранее возглавлявший Миссию партнерства ЕС в Молдове.

10:32

Главы МИД Евросоюза утвердят на встрече в Брюсселе создание миссии ЕС для Армении по борьбе с гибридными угрозами, что фактически означает борьбу с влиянием России.

Соответствующее заявление сделала руководитель дипломатической службы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД стран сообщества.

"Министры согласуют создание новой миссии для партнерства с Арменией, которая займется борьбой с гибридными угрозами, с которыми они сталкиваются там", — сказала Каллас.

В заявлениях Брюсселя "борьба с гибридными угрозами" подразумевает противодействие российскому влиянию. Аналогичные миссии ЕС работают на Украине и в Молдове.

Источник: ТАСС