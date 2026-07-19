Иран заблокировал проход четырех судов через Ормузский пролив

Иран не разрешил четырем судам пройти через Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Четыре судна при поддержке США попытались пройти через пролив по опасному маршруту, отключив навигационные системы и проигнорировав предупреждения», — отмечается в заявлении.

По данным ведомства, два судна остановились в результате инцидента, а еще два сменили курс. В КСИР отдельно предупредили, что контроль над Ормузским проливом находится в компетенции Ирана, а единственным безопасным путем считается исключительно установленный Тегераном маршрут.