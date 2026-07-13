​​​​​​​ТРСК осудила назначение Фитто спецпредставителем ЕС по Кипру, назвав его «провокационным шагом»

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) выступила с критикой решения Европейской комиссии назначить исполнительного вице-президента ЕС Раффаэле Фитто специальным представителем по Кипру.

В заявлении Министерства иностранных дел ТРСК говорится, что назначение было произведено без согласия турецко-кипрской стороны и игнорирует волю турок-киприотов. В ведомстве назвали этот шаг «провокационным» и заявили, что он демонстрирует, по их мнению, предвзятый подход Евросоюза к кипрскому вопросу.

МИД ТРСК также заявил, что считает решение незаконным и «абсолютно неприемлемым», отметив, что любые действия ЕС без учета позиции турок-киприотов не могут способствовать урегулированию ситуации на острове.

Ранее Европейская комиссия назначила Раффаэле Фитто своим специальным представителем по Кипру для участия в процессе урегулирования кипрского вопроса.