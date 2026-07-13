Кнессет Израиля приостановил рассмотрение вопроса о признании «геноцида армян»

Кнессет Израиля приостановил рассмотрение вопроса о признании событий 1915 года в Османской империи «геноцидом армян».

Как сообщает JNS со ссылкой на израильского чиновника, голосование по данному вопросу было отложено.

Ожидается, что в конце этой недели Кнессет уйдет на летние каникулы и возобновит работу уже после проведения национальных выборов, запланированных на 27 октября.

Отметим, что ранее правительство Израиля одобрило предложение о признании событий 1915 года в Османской империи «геноцидом». В ответ МИД Азербайджана выразил серьезную обеспокоенность этим решением и призвал израильскую сторону пересмотреть свою позицию.