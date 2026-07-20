МВД Грузии задержало ударившего русскоязычную иностранку - ВИДЕО

Полиция Грузии задержала мужчину, ударившего русскоязычную иностранку.

Об этом сообщило МВД Грузии.

"Согласно показаниям свидетелей, в одной из гостиниц Телави во время свадьбы отдыхавшие иностранные граждане нанесли оскорбление с балкона гостиничного номера присутствовавшим на свадьбе людям и вылили воду на аппаратуру, после чего обвиняемый нанес физическое оскорбление иностранной гражданке", — говорится в сообщении.

Полиция задержала мужчину по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью, что подразумевает до трех лет лишения свободы. Женщина была доставлена в клинику.