На маршруте Баку - Нахчыван - Баку внедрён новый цифровой сервис регистрации пассажиров

Пассажиры внутренних рейсов теперь могут подтверждать свою личность без предъявления физического документа.

Для граждан Азербайджанской Республики, путешествующих по маршруту Баку - Нахчыван - Баку, введён в эксплуатацию новый цифровой сервис регистрации, позволяющий использовать мобильное приложение mygov для подтверждения личности при регистрации на рейс.

В рамках нового сервиса пассажиру достаточно отсканировать QR-код, размещённый на стойке регистрации, с помощью приложения mygov. После ознакомления с перечнем передаваемых данных и подтверждения согласия в приложении информация, удостоверяющая личность пассажира, автоматически передаётся в систему регистрации, что делает процесс регистрации более быстрым, удобным и эффективным.

Сервис уже доступен в аэропортах Баку и Нахчывана, способствуя повышению эффективности процесса регистрации и созданию более комфортных условий обслуживания пассажиров. Данная инициатива является частью проектов по цифровой трансформации, направленных на расширение применения современных технологий в аэропортах и дальнейшее совершенствование качества обслуживания пассажиров.

Отметим, что цифровой сервис регистрации носит альтернативный характер. При желании пассажиры по-прежнему могут пройти регистрацию в установленном порядке, предъявив физическое удостоверение личности.