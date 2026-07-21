 Приостановлена сделка по слиянию Paramount и Warner Bros. Discovery | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Приостановлена сделка по слиянию Paramount и Warner Bros. Discovery

Феликс Вишневецкий10:12 - Сегодня
Приостановлена сделка по слиянию Paramount и Warner Bros. Discovery

Федеральный суд США временно приостановил завершение сделки между Paramount и Warner Bros. Discovery, удовлетворив ходатайство группы американских штатов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Associated Press. Согласно судебному постановлению, стороны не смогут закрыть сделку как минимум в течение 14 дней — до проведения отдельного судебного слушания, назначенного на 3 августа. Подчеркнем, что речь идет о сделке стоимостью около 81 млрд долларов США (137,7 млрд манатов).

Иск против объединения подали 12 штатов США во главе с Калифорнией. Истцы утверждают, что слияние может существенно снизить конкуренцию на медиарынке, привести к росту цен для потребителей, сократить выбор контента и усилить влияние объединенной компании на рынке кинопроката и кабельного телевидения.

Как отмечает AP, временная приостановка не означает окончательного запрета сделки. Однако до решения суда по вопросу о предварительном судебном запрете Paramount и Warner Bros. Discovery не вправе завершить объединение.

Если суд впоследствии удовлетворит требование штатов о предварительном запрете, закрытие сделки может быть отложено на более длительный срок.

По данным AP, стороны пока публично не комментировали решение суда.

Поделиться:
289

Актуально

Xроника

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе - ...

Xроника

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Германии в формате «один на один» - ...

Общество

Azerbaijan Airlines пополнила свой флот четвертым самолетом с начала года - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Завтра будет полностью завершена выплата пенсий по стране

Общество

Мужчина, ударивший туристку в Грузии, отпущен под залог: «Сожалею о содеянном…» - ВИДЕО

В Баку состоялось официальное открытие компании BÜRO - нового центра управления мероприятиями и проектами - ФОТО

Верховный суд разъяснил, освобождает ли незнание об инвалидности работника от ответственности

Фархад Мехдиев, потерявший 17-летнюю дочь в ДТП: «Ради чего и как жить дальше?»

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В отношении напавшего на женщину в зоомагазине мужчины возбуждено уголовное дело - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В августе в Азербайджане будет 10 нерабочих дней

В бакинской клинике провели липосакцию без наркоза - ВИДЕО

Ещё на одной территории столицы начался масштабный снос — Владельцам недвижимости выплачивают компенсации

Последние новости

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе - ФОТО

Сегодня, 12:58

Мужчина, ударивший туристку в Грузии, отпущен под залог: «Сожалею о содеянном…» - ВИДЕО

Сегодня, 12:54

Арагчи: Турция помешала реализации плана по расчленению Ирана

Сегодня, 12:47

Осужденный за убийство в США мигрант подал в суд на Трампа

Сегодня, 12:45

В Баку состоялось официальное открытие компании BÜRO - нового центра управления мероприятиями и проектами - ФОТО

Сегодня, 12:25

США задумались о разрыве с УВКБ ООН

Сегодня, 12:23

Верховный суд разъяснил, освобождает ли незнание об инвалидности работника от ответственности

Сегодня, 12:20

В Турции обсуждают переход к полупрезидентской форме правления

Сегодня, 12:12

Пятно в биографии и «московский след»: изнанка политической карьеры Франка Швабе

Сегодня, 12:09

В Иране рассказали, как смогли обойти морскую блокаду США

Сегодня, 12:05

Ильхам Алиев поздравил короля бельгийцев

Сегодня, 12:02

Фархад Мехдиев, потерявший 17-летнюю дочь в ДТП: «Ради чего и как жить дальше?»

Сегодня, 12:00

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Германии в формате «один на один» - ФОТО

Сегодня, 11:58

Azerbaijan Airlines пополнила свой флот четвертым самолетом с начала года - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

«Мертвый плод в подвале клиники?»: Минздрав начал расследование вокруг Vital Hospital - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:45

Ормуз останется закрытым, пока США не прекратят удары по Ирану, заявляют в Тегеране

Сегодня, 11:41

В Баку продолжаются работы по озеленению: Высаживаются новые виды деревьев и растений - ФОТО

Сегодня, 11:27

Дима Билан сделал то, что не смог Канье Уэст - ВИДЕО

Сегодня, 11:25

Кто вошел в состав нового правительства Великобритании?

Сегодня, 11:20

Завтра будет полностью завершена выплата пенсий по стране

Сегодня, 11:17
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00