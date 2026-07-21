Приостановлена сделка по слиянию Paramount и Warner Bros. Discovery

Федеральный суд США временно приостановил завершение сделки между Paramount и Warner Bros. Discovery, удовлетворив ходатайство группы американских штатов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Associated Press. Согласно судебному постановлению, стороны не смогут закрыть сделку как минимум в течение 14 дней — до проведения отдельного судебного слушания, назначенного на 3 августа. Подчеркнем, что речь идет о сделке стоимостью около 81 млрд долларов США (137,7 млрд манатов).

Иск против объединения подали 12 штатов США во главе с Калифорнией. Истцы утверждают, что слияние может существенно снизить конкуренцию на медиарынке, привести к росту цен для потребителей, сократить выбор контента и усилить влияние объединенной компании на рынке кинопроката и кабельного телевидения.

Как отмечает AP, временная приостановка не означает окончательного запрета сделки. Однако до решения суда по вопросу о предварительном судебном запрете Paramount и Warner Bros. Discovery не вправе завершить объединение.

Если суд впоследствии удовлетворит требование штатов о предварительном запрете, закрытие сделки может быть отложено на более длительный срок.

По данным AP, стороны пока публично не комментировали решение суда.