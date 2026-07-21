Ильхам Алиев поздравил короля бельгийцев
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Филиппа по случаю национального праздника Королевства Бельгия.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится:
«Ваше Величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Бельгия.
В этот знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю бельгийскому народу постоянного благополучия и процветания».
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