Ильхам Алиев поздравил короля бельгийцев

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Филиппа по случаю национального праздника Королевства Бельгия.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Ваше Величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Бельгия.

В этот знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю бельгийскому народу постоянного благополучия и процветания».