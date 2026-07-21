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Верховный суд разъяснил, освобождает ли незнание об инвалидности работника от ответственности

Феликс Вишневецкий12:20 - Сегодня
Верховный суд разъяснил, освобождает ли незнание об инвалидности работника от ответственности

Использование работником предусмотренных законом гарантий в трудовых отношениях зависит не только от его собственной инициативы или обращения - трудовое законодательство требует от работодателя создания необходимых условий для реализации трудовых прав работника, в том числе применения установленных трудовых гарантий.

​Иногда работодатели пытаются оправдать непредоставление этих гарантий тем, что работник не сообщил о своей инвалидности или ином специальном статусе либо не предоставил соответствующие документы. Однако такой подход не соответствует целям трудового законодательства.

​В рамках рассмотренного Верховным Судом трудового спора суды установили, что работник, имеющий II группу инвалидности, в течение длительного времени работал по 40 часов в неделю. Между тем, согласно трудовому законодательству, для таких работников продолжительность рабочей недели не должна превышать 36 часов. Работодатель заявлял, что не знал об инвалидности сотрудника, однако суды посчитали этот аргумент необоснованным и удовлетворили требование о выплате работнику дополнительной заработной платы за часы, отработанные сверх установленной законом нормы.

​Работник из-за ограниченности своих юридических познаний может не знать всех предоставленных ему законодательством трудовых прав и гарантий. Даже обладая определенным правовым статусом, он может не осознавать, какие юридические последствия это влечет в трудовых отношениях, и не ведать о своем праве требовать от работодателя соответствующих гарантий.

​Работодатель же является организационно, юридически и информационно более сильной стороной в трудовых отношениях. Обладая возможностями профессионального управления, кадровой службой и юридической поддержкой, он обязан знать и применять требования трудового законодательства.

​Учитывая, что работник выступает более слабой стороной в трудовых отношениях, трудовое законодательство возлагает на работодателя позитивную обязанность. Так, применение предусмотренных законом гарантий требует от работодателя активных действий.

​Для этого работодатель как при заключении трудового договора, так и в процессе трудовой деятельности обязан:

​- Определять правовой статус работника;

​- Собирать необходимые сведения по этому вопросу;

​- Применять гарантии, вытекающие из законодательства.

​Тот факт, что работник не напомнил об этом или не потребовал гарантий отдельно, не снимает с работодателя данных обязательств.

​Таким образом, аргументы в духе «работник нам не сообщил» или «не предоставил документы» не освобождают работодателя от обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством.

​В связи с этим при приеме на работу работодателю крайне важно уточнять следующие вопросы:

​- Наличие у работника инвалидности или иных статусов, дающих право на трудовые гарантии по закону;

​- Наличие документов, подтверждающих эти обстоятельства;

​- Правильное применение рабочего времени, прав на отпуск и других трудовых гарантий в соответствии с установленным статусом.

​Своевременное и правильное применение работодателем предусмотренных законом гарантий служит как защите прав работников и обеспечению социальной справедливости, так и предотвращению возможных трудовых споров в будущем.

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