Звезда фильмов о Годзилле и Конге трагически погибла в 18 лет - ВИДЕО

Американская актриса Кэйли Хоттл, известная по роли Цзя в фильмах «Годзилла против Конга» и «Годзилла и Конг: Новая империя», погибла в возрасте 18 лет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на мировые СМИ, трагедия произошла утром 21 июля в штате Мэриленд. Девушка находилась в автомобиле, который съехал с дороги и врезался в водопропускную трубу. По предварительным данным полиции, одной из возможных причин ДТП стало превышение скорости. Актрису доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Кэйли Хоттл родилась в семье, где несколько поколений родственников были глухими. Свою первую крупную роль она получила в девятилетнем возрасте, сыграв Цзя — глухую девочку из племени Иви, которая устанавливает особую связь с Конгом и общается с ним при помощи языка жестов. Впоследствии актриса вернулась к этому образу в продолжении франшизы «Годзилла и Конг: Новая империя».

Помимо участия в фильмах MonsterVerse, Кэйли Хоттл снималась в сериале «Magnum P.I.», а в 2024 году была номинирована на премию Saturn Award в категории «Лучший молодой актер».