Прокуратура вынесла новое решение в отношении арестованного Халука Левента

Стамбульская прокуратура вынесла новое решение в отношении арестованного турецкого певца Халука Левента, проходящего по делу возглавляемого им благотворительного фонда «Ahbap».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, по решению прокуратуры Стамбула доступ к аккаунту артиста в социальной сети X (бывший Twitter), на который подписаны более 9 миллионов пользователей, был ограничен.

Ограничение введено на основании закона, регулирующего распространение информации в интернете – подчеркивается, что при этом сама платформа X на момент принятия решения ещё не сделала аккаунт Х.Левента недоступным для пользователей из Турции.

Расследование деятельности фонда «Ahbap» ведёт прокуратура Стамбула. По данным следствия, речь идёт о нецелевом расходовании собранных фондом пожертвований, переводе части средств на личные счета фигурантов, а также обвинениях в отмывании денег и организации нелегальных ставок.

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