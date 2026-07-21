По делу Ahbap арестован основатель Babala TV Огузхан Угур

Основатель популярного турецкого YouTube-канала Babala TV Огузхан Угур арестован по решению суда в рамках расследования, связанного с деятельностью благотворительной организации Ahbap.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на турецкое издание Cumhuriyet, по данным которого 10 подозреваемых, включая О.Угура, были доставлены в суд после завершения следственных действий. Прокуратура ходатайствовала об аресте девяти человек, тогда как в отношении еще одного фигуранта просила избрать меру пресечения в виде судебного контроля.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, постановив арестовать Огузхана Угура и еще восемь подозреваемых. Десятый фигурант дела, Озгюр Омер Гюнер, был освобожден под судебный контроль.

Огузхану Угуру предъявлены обвинения в «злоупотреблении доверием в связи со служебным положением» и «легализации имущества, полученного преступным путем».

Как отмечает Cumhuriyet, в ходе допроса Угур отверг все обвинения, заявив, что никогда не вел коммерческой деятельности с фондом Ahbap или его основателем Халуком Левентом.

«Ни с фондом, ни с Халуком Левентом я не вел никакой коммерческой деятельности и не состоял в каком-либо сотрудничестве. На счета моей компании или мои личные счета не поступало никаких денежных средств. Учитывая чувствительность того периода, подобное даже не приходило нам в голову», - заявил он.

О.Угур также рассказал, что после разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 года команда Babala TV освещала спасательные и гуманитарные работы, публикуя реквизиты для пожертвований как благотворительной организации Ahbap, так и государственного агентства AFAD. По его словам, редакция никогда не собирала пожертвования через собственные счета, а граждан, обращавшихся из-за рубежа с желанием помочь пострадавшим, направляла именно в AFAD, чтобы исключить возможные риски, связанные с происхождением денежных средств.

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