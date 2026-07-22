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В Агдаме начался пожар на открытой местности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:20 - Сегодня
В Агдаме начался пожар на открытой местности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Агдамском районе произошёл пожар на открытой территории

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о возгорании на открытой местности в селе Сарыджалы Агдамского района.

После получения информации к месту происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

19:15

Вблизи освобождённого от оккупации села Сарыджалы Агдамского района произошёл пожар на открытой территории.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время продолжаются оперативные работы по тушению пожара.

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