На платформе myGov стали доступны два новых цифровых сервиса

Граждане Азербайджана смогут оформлять через платформу myGov доверенности адвокатам и для банковских операций.

В целях обеспечения доступа граждан к цифровым государственным услугам на единой платформе в системе myGov запущены еще два новых сервиса, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития.

На платформу интегрированы услуги, предоставляемые Министерством юстиции Азербайджана: «Удостоверение доверенности, выданной адвокату» и «Оформление доверенности на пользование банковскими услугами».

Обе услуги доступны гражданам как через портал my.gov.az, так и через мобильное приложение myGov.

Сервис «Оформление доверенности на пользование банковскими услугами» позволяет гражданину уполномочить другое лицо осуществлять от его имени банковские операции -открывать счет, снимать наличные средства со счета, выполнять денежные переводы и другие действия.

Сервис «Удостоверение доверенности, выданной адвокату» представляет собой документ, подтверждающий, что лицо наделило адвоката полномочиями действовать от его имени при решении юридических вопросов, представлять его интересы в суде и совершать иные правовые действия.

Для использования сервисов гражданину необходимо открыть приложение myGov и перейти в раздел «Услуги».

Для оформления банковской доверенности следует выбрать категорию «Занятость», а для доверенности адвокату - категорию «Личное». Затем необходимо заполнить требуемые данные, после чего доверенность будет направлена соответствующему лицу.

Пользователи могут отслеживать статус своей заявки в разделе «История обращений», а после подготовки документа получить к нему доступ.

Отметим, что помимо этих сервисов на платформу myGov ранее уже были интегрированы пять услуг Министерства юстиции, предоставляемых в рамках различных жизненных ситуаций, шесть сервисов, связанных с нотариальной деятельностью, а также услуги по предоставлению информации о переводах и исполнительных производствах в отношении физических лиц.