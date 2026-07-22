«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА бакинский клуб после уверенного начала не смог удержать преимущество.

«Нефтчи» открыл счёт и вёл 2:0, однако минское «Динамо» совершило камбэк и завершило встречу победой — 4:2.

21:28

Во втором тайме матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Нефтчи» и минским «Динамо» команды продолжили обмениваться голами.

После перерыва белорусский клуб быстро сравнял счёт: на 47-й минуте Евгений Малашевич забил гол — 2:2.

Однако уже на 57-й минуте Карен Варданян оформил свой второй мяч в этой встрече и вновь вывел минское «Динамо» вперёд — 3:2.

Напомним, после первого тайма «Нефтчи» уходил на перерыв, ведя в счёте 2:1. Бакинский клуб начал игру мощно: Эмин Махмудов открыл счёт на 2-й минуте, а затем Александр Селява отправил мяч в собственные ворота.

20:14

Бакинский «Нефтчи» быстро вышел вперёд в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против минского «Динамо».

Счёт был открыт уже на 2-й минуте — капитан команды Эмин Махмудов отправил мяч в ворота соперника.

Спустя шесть минут преимущество «Нефтчи» увеличилось: полузащитник минского «Динамо» Александр Селява срезал мяч в собственные ворота — 2:0.

Бакинский клуб продолжает матч с комфортным преимуществом.

19:36

Бакинский «Нефтчи» проведёт первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против минского «Динамо». Встреча начнётся сегодня в 20:00.

Главные тренеры команд определились с составами на игру.

«Нефтчи»:

Эмиль Балаев, Фалайе Сако, Эндрю Гравийон, Игор Рибейро, Мустафа Сек, Густаво Клисман, Сесси Д’Алмейда, Эмин Махмудов (капитан), Брено Алмейда, Имад Фараж, Любомир Тупта.

Запасные: Кенан Пирич, Рза Джафаров, Руфат Аббасов, Эльвин Джамалов, Эмиль Сафаров, Эльвин Бадалов, Мурад Хачаев, Ифеани Мэттью, Аслан Ширинов, Мухаммед Мамедли, Агададаш Сальянски, Бассала Самбу.

Главный тренер — Юрий Вернидуб.

«Динамо» (Минск):

Иван Шимакович, Абдул Азиз Туре, Владислав Калинин, Алексей Иванов, Глеб Гурбан, Фаваз Абдуллахи, Алексей Зенько, Александр Селява, Евгений Малашевич, Мустафа Джиме, Карен Варданян.

Запасные: Данила Радкевич, Матвей Дубатовка, Максим Швецов, Данил Душевский, Андрей Луцкович, Гулжигит Алыкулов, Владислав Полоз, Райан-Эли Гиберо, Алексей Вакулич, Михаил Александров, Артём Соколовский, Леонард Гвет.

Главный тренер — Александр Шагойко.