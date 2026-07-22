 «Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:04 - Сегодня
«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА бакинский клуб после уверенного начала не смог удержать преимущество.

«Нефтчи» открыл счёт и вёл 2:0, однако минское «Динамо» совершило камбэк и завершило встречу победой — 4:2.

21:28

Во втором тайме матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Нефтчи» и минским «Динамо» команды продолжили обмениваться голами.

После перерыва белорусский клуб быстро сравнял счёт: на 47-й минуте Евгений Малашевич забил гол — 2:2.

Однако уже на 57-й минуте Карен Варданян оформил свой второй мяч в этой встрече и вновь вывел минское «Динамо» вперёд — 3:2.

Напомним, после первого тайма «Нефтчи» уходил на перерыв, ведя в счёте 2:1. Бакинский клуб начал игру мощно: Эмин Махмудов открыл счёт на 2-й минуте, а затем Александр Селява отправил мяч в собственные ворота.

20:14

Бакинский «Нефтчи» быстро вышел вперёд в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против минского «Динамо».

Счёт был открыт уже на 2-й минуте — капитан команды Эмин Махмудов отправил мяч в ворота соперника.

Спустя шесть минут преимущество «Нефтчи» увеличилось: полузащитник минского «Динамо» Александр Селява срезал мяч в собственные ворота — 2:0.

Бакинский клуб продолжает матч с комфортным преимуществом.

19:36

Бакинский «Нефтчи» проведёт первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против минского «Динамо». Встреча начнётся сегодня в 20:00.

Главные тренеры команд определились с составами на игру.

«Нефтчи»:
Эмиль Балаев, Фалайе Сако, Эндрю Гравийон, Игор Рибейро, Мустафа Сек, Густаво Клисман, Сесси Д’Алмейда, Эмин Махмудов (капитан), Брено Алмейда, Имад Фараж, Любомир Тупта.

Запасные: Кенан Пирич, Рза Джафаров, Руфат Аббасов, Эльвин Джамалов, Эмиль Сафаров, Эльвин Бадалов, Мурад Хачаев, Ифеани Мэттью, Аслан Ширинов, Мухаммед Мамедли, Агададаш Сальянски, Бассала Самбу.

Главный тренер — Юрий Вернидуб.

«Динамо» (Минск):
Иван Шимакович, Абдул Азиз Туре, Владислав Калинин, Алексей Иванов, Глеб Гурбан, Фаваз Абдуллахи, Алексей Зенько, Александр Селява, Евгений Малашевич, Мустафа Джиме, Карен Варданян.

Запасные: Данила Радкевич, Матвей Дубатовка, Максим Швецов, Данил Душевский, Андрей Луцкович, Гулжигит Алыкулов, Владислав Полоз, Райан-Эли Гиберо, Алексей Вакулич, Михаил Александров, Артём Соколовский, Леонард Гвет.

Главный тренер — Александр Шагойко.

Поделиться:
1007

Актуально

Мнение

От партнерства к союзу: Берлин открывает новую главу отношений с Баку

Спорт

«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Агдаме начался пожар на открытой местности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В мире

Трамп: За каждый удар Ирана по судам США будут уничтожать мост или электростанцию

Спорт

«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Лига конференций: «Нефтчи» сегодня примет белорусский клуб

Успех «Сабаха» в Лиге чемпионов принес Азербайджану важные очки в рейтинг УЕФА

«Сабах» обыграл «КуПС» в первом матче квалификации Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Лига Европы: «Карабах» разгромил «Вестри» и сыграет с ЦСКА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

«Сабах» обыграл «КуПС» в первом матче квалификации Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира-2026

Петиция о недопуске Аргентины на ЧМ-2026 получила свыше 10 миллионов подписей

Последние новости

«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:04

Народный артист Тофик Мирзоев похоронен в Израиле - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:00

Что происходит в клинике биологической медицины, которую обвиняют в заражении пациентки вирусом? — ВИДЕО

Сегодня, 21:40

В Баку обсуждены возможности сотрудничества с чешской компанией Agrofert - ФОТО

Сегодня, 21:20

Один из университетов Баку оказался под угрозой закрытия после проверки аккредитации

Сегодня, 21:00

Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации (ФОТО)

Сегодня, 20:40

В России задержан кот-наркокурьер - ВИДЕО

Сегодня, 20:25

В Агдаме начался пожар на открытой местности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Пашинян обсудил с канцлером Германии мирный процесс между Баку и Ереваном

Сегодня, 20:01

В Баку продлили выплаты надбавок медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19

Сегодня, 19:45

Скончался участник Отечественной войны

Сегодня, 19:30

Председатель Милли Меджлиса выступила на мероприятии Межпарламентской ассамблеи АСЕАН

Сегодня, 19:00

Орнелла Мути и дочь подадут документы на получение гражданства России

Сегодня, 18:45

Трамп: За каждый удар Ирана по судам США будут уничтожать мост или электростанцию

Сегодня, 18:30

Из РФ в Азербайджан экстрадировали пятерых подозреваемых, находившихся в международном розыске

Сегодня, 18:16

Из Узбекистана в Азербайджан экстрадировали обвиняемого в крупном мошенничестве

Сегодня, 17:52

Конкурс «Yüksəliş» и поиск стратегических преимуществ Азербайджана – как стать новым центром влияния в регионе?

Сегодня, 17:27

Трамп пообещал уничтожать по мосту или электростанции в Иране за каждый удар по судну

Сегодня, 17:25

Кая Каллас: «Мы усиливаем давление на теневой флот России»

Сегодня, 17:14

ЦИК Армении не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте Нарека Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:11
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00