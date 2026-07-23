В США заявили о завершении серии ударов по Ирану
Американские военные завершили нанесение очередной серии ударов по территории Ирана.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
"Силы Центрального командования завершили очередной раунд ударов по Ирану, [удары наносились] 12-ю ночь подряд", - говорится в публикации на странице командования в X.
Как отмечается, ударам подверглись "иранские военные цели, включая средства ВМС, места хранения ракет и дронов, береговые наблюдательные пункты и средства ПВО".
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