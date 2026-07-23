 В США заявили о завершении серии ударов по Ирану | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В США заявили о завершении серии ударов по Ирану

First News Media07:55 - Сегодня
В США заявили о завершении серии ударов по Ирану

Американские военные завершили нанесение очередной серии ударов по территории Ирана.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

"Силы Центрального командования завершили очередной раунд ударов по Ирану, [удары наносились] 12-ю ночь подряд", - говорится в публикации на странице командования в X.

Как отмечается, ударам подверглись "иранские военные цели, включая средства ВМС, места хранения ракет и дронов, береговые наблюдательные пункты и средства ПВО".

Поделиться:
207

Актуально

Политика

Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Германию остается в центре ...

В мире

СМИ: США готовятся расширить операцию против Ирана

Общество

В Агдамском районе потушен сильный пожар - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В мире

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

В мире

СМИ: США готовятся расширить операцию против Ирана

Власти Венесуэлы сообщили о росте числа жертв землетрясения

Трамп: США грозит новый шатдаун

В Конгрессе США одобрили законопроект о выделении Пентагону $1,15 трлн

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Лукашенко приказал отправлять плохо работающих на охрану границы с Украиной

Умерла «женщина с голубями» из фильма «Один дома 2»

Григорий Карасин: ответ на атаку по Wildberries будет жестким

В Венгрии расследуют обвинения в госизмене в отношении экс-главы МИД - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

СМИ: США готовятся расширить операцию против Ирана

Сегодня, 08:28

В Агдамском районе потушен сильный пожар - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 08:23

Сын активиста азербайджанской диаспоры возглавил Киевскую область

Сегодня, 08:20

Власти Венесуэлы сообщили о росте числа жертв землетрясения

Сегодня, 08:15

Трамп: США грозит новый шатдаун

Сегодня, 08:10

Каземиро подписал контракт с «Интер Майами» до конца сезона-2027 года

Сегодня, 08:06

В Конгрессе США одобрили законопроект о выделении Пентагону $1,15 трлн

Сегодня, 08:03

После удара по КПП на границе Ирана и Ирака погибли два человека

Сегодня, 08:00

В США заявили о завершении серии ударов по Ирану

Сегодня, 07:55

В Астане состоялось заседание комитета высокопоставленных должностных лиц СВМДА - ФОТО

Сегодня, 00:00

Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН после остановки движения судов по морскому коридору в Черном море

22 / 07 / 2026, 23:45

Азербайджанские пловцы успешно выступили на международных соревнованиях

22 / 07 / 2026, 23:40

Аргентинской ассоциация футбола опровергла сообщения о задержании своего президента в США

22 / 07 / 2026, 23:20

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

22 / 07 / 2026, 23:00

Мадьяр рассказал, что жена Орбана укачивала его в младенчестве

22 / 07 / 2026, 22:40

Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Германию остается в центре внимания международных медиа

22 / 07 / 2026, 22:20

«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

22 / 07 / 2026, 22:04

Народный артист Тофик Мирзоев похоронен в Израиле - ОБНОВЛЕНО

22 / 07 / 2026, 22:00

Что происходит в клинике биологической медицины, которую обвиняют в заражении пациентки вирусом? — ВИДЕО

22 / 07 / 2026, 21:40

В Баку обсуждены возможности сотрудничества с чешской компанией Agrofert - ФОТО

22 / 07 / 2026, 21:20
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00