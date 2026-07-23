Зеленский предложил Федорову новый пост

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе Минобороны Михаилу Федорову должность вице-премьера по вопросам военных инноваций.

Об этом сообщает «Укринформ».

12 июля Зеленский объявил об отставке правительства Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко, а 16-го числа было заявлено, что Федоров не войдет в состав нового кабмина. По данным журнала The Economist, глава минобороны конфликтовал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и даже пытался добиться его отставки, однако Зеленский встал на сторону последнего.