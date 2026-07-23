Кобахидзе: инцидент с россиянкой в Грузии специально раздувают иноагенты

Скандал, связанный с избиением гражданки России в Грузии, специально раздувают иностранные агенты внутри страны, чтобы посеять ненависть.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Они (иностранные агенты — прим. ТАСС) прямо оправдывают агрессию, более того, они одобряют эту агрессию, которая была физическим оскорблением. Тут очень просто проглядывается двойной стандарт и причина двойного стандарта. Тут очень простой заказ, чтобы в Грузии искусственно навязали ненависть, а конкретные агенты, агентура выполняют это задание. Мы всячески будем противостоять этому заданию и всем тем людям, которые заняты его выполнением", — сказал Кобахидзе.

19 июля МВД Грузии сообщило, что задержало мужчину, который ударил иностранную гражданку после конфликта, произошедшего во время свадьбы в одном из отелей города Телави. По информации ведомства, отдыхавшие иностранцы оскорбляли с балкона гостиничного номера присутствовавших на свадьбе людей и вылили воду на аппаратуру. После этого обвиняемый причинил ущерб здоровью иностранки. Его задержали по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Суд выпустил обвиняемого под залог.

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина, назвавший себя братом жениха, ругается с женщиной, говорящей по-русски, у порога гостиничного номера, после чего бьет ее в лицо. Адвокат задержанного Лали Апциаури подтвердила ТАСС, что пострадавшая является гражданкой России. У нее также есть турецкое гражданство.