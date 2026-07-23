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В США запретят продажу китайских автомобилей

First News Media16:00 - Сегодня
В США запретят продажу китайских автомобилей

В американском сенате на рассмотрение внесен законопроект, который может полностью закрыть доступ китайским автопроизводителям на рынок США.

Об этом сообщило Reuters.

Инициатива предполагает запрет на продажу легковых автомобилей, контролируемых китайскими компаниями более чем на 15%. Кроме того, планируется ужесточить требования к программному обеспечению, управляющему батареями, а также к системам связи и спутниковой навигации.

Главный аргумент законодателей — угроза национальной безопасности. Американские политики опасаются, что автомобили с китайскими технологиями могут незаметно собирать чувствительные данные граждан США и передавать их за рубеж.

Хотя закон пока не принят, вокруг него уже развернулась серьезная борьба. Особую активность проявляет Mercedes-Benz, 20% акций которого принадлежит китайскому автогиганту Geely. Немецкий бренд активно лоббирует поправки, однако официальных комментариев компания не дает.

Крупные американские игроки уже начали пересматривать свои стратегии. General Motors объявила, что к 2028 году перенесет производство модели Buick Envision обратно в США. Ford также планирует вернуть выпуск своих китайских Lincoln на родину. А Waymo (дочерняя компания Google) и вовсе решила отказаться от сотрудничества с Geely в пользу американских партнеров.

Эффект от возможного запрета ощущается уже сейчас. Шведский бренд Polestar, который фактически контролируется Geely, предупредил, что с 2027 года может полностью уйти с американского рынка. Volvo Cars (также принадлежит китайской компании) пока получила временное разрешение на работу, но при строгих условиях.

Источник: Газета.ру

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