Трамп: Саудовская Аравия не будет обогащать ядерный материал

Соглашение США и Саудовской Аравии по мирному атому не будет предусматривать обогащение ядерных материалов, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Ранее в четверг министерство энергетики США заявило о подписании с Саудовской Аравией соглашения о сотрудничестве в области мирного атома. После подписания соглашение направляется на рассмотрение в Конгресс США.

"Гражданская ядерная сделка (обогащения (ядерных - ред.) материалов не будет!), заключаемая между министерством энергетики Соединенных Штатов и Саудовской Аравией, касается только невоенного использования", - написал он в соцсети Truth Social.