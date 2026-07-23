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Лига Европы: Стартовал матч «Карабах» — ЦСКА - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:05 - Сегодня
Лига Европы: Стартовал матч «Карабах» — ЦСКА - ОБНОВЛЕНО

Начался первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и болгарским ЦСКА (София).

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

19:40

Азербайджанский клуб «Карабах» сегодня проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против софийского ЦСКА.

Главный тренер команды Гурбан Гурбанов определился со стартовой одиннадцаткой. С первых минут на поле выйдут: Матеуш Кохальски, Бадави Гусейнов (капитан), Берце Варконьи, Матеус Сильва, Бруно Ланга, Педро Бикальо, Марко Янкович, Кади, Алексей Кащук, Абделла Зубир и Закария Саво.

ЦСКА (София) начнет встречу в следующем составе: Федор Лапоухов, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Пастор, Анджело Мартино, Жан-Филипп Гбамен, Бруну Жордау (капитан), Макс Эбонг, Стефано Сенси, Иоаннис Питтас и Леандро Годой.

Главный тренер болгарской команды — Христо Янев.

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