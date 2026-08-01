Соцсети Президента: Светлая память о Наримане Гасанзаде всегда будет жить в наших сердцах
На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликована публикация в связи с кончиной народного поэта, лауреата государственных премий Наримана Гасанзаде.
В публикации глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с уходом выдающегося представителя азербайджанской литературы.
«С глубокой скорбью воспринял известие о кончине выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного поэта Наримана Гасанзаде», — говорится в публикации.
В публикации отмечается, что Нариман Гасанзаде посвятил всю свою жизнь служению национальной литературе и культуре, а его богатое творческое наследие, проникнутое любовью к Родине, верностью национально-духовным ценностям и высоким гуманистическим идеалам, навсегда останется неотъемлемой частью сокровищницы азербайджанской литературы.
«Светлая память о Наримане Гасанзаде всегда будет жить в наших сердцах. Да упокоит Аллах его душу», — подчеркивается в публикации на страницах Президента Азербайджана.
Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz vermişdir. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Heydər Əliyev mükafatı laureatı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq şairi Nəriman Əliməmməd oğlu Həsənzadə 2026-cı il… pic.twitter.com/CRusqlo4yf — İlham Əliyev (@azpresident) August 1, 2026