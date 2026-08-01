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Общество

Соцсети Президента: Светлая память о Наримане Гасанзаде всегда будет жить в наших сердцах

First News Media21:24 - 01 / 08 / 2026
Соцсети Президента: Светлая память о Наримане Гасанзаде всегда будет жить в наших сердцах

На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликована публикация в связи с кончиной народного поэта, лауреата государственных премий Наримана Гасанзаде.

В публикации глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с уходом выдающегося представителя азербайджанской литературы.

«С глубокой скорбью воспринял известие о кончине выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного поэта Наримана Гасанзаде», — говорится в публикации.

В публикации отмечается, что Нариман Гасанзаде посвятил всю свою жизнь служению национальной литературе и культуре, а его богатое творческое наследие, проникнутое любовью к Родине, верностью национально-духовным ценностям и высоким гуманистическим идеалам, навсегда останется неотъемлемой частью сокровищницы азербайджанской литературы.

«Светлая память о Наримане Гасанзаде всегда будет жить в наших сердцах. Да упокоит Аллах его душу», — подчеркивается в публикации на страницах Президента Азербайджана.

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