В Хырдалане муж и жена погибли в результате семейной поножовщины

В городе Хырдалан ссора между супругами закончилась гибелью обоих.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, бытовой конфликт между мужем и женой, вспыхнувший в их доме, перерос в поножовщину.

В результате от полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти её жизнь не удалось.

В настоящее время личности погибших устанавливаются.

По факту проводится расследование.