В Хырдалане муж и жена погибли в результате семейной поножовщины
В городе Хырдалан ссора между супругами закончилась гибелью обоих.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, бытовой конфликт между мужем и женой, вспыхнувший в их доме, перерос в поножовщину.
В результате от полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти её жизнь не удалось.
В настоящее время личности погибших устанавливаются.
По факту проводится расследование.
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