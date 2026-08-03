 Жертвами падения дрона на пляж в Геленджике стали шесть человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Жертвами падения дрона на пляж в Геленджике стали шесть человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:15 - Сегодня
Жертвами падения дрона на пляж в Геленджике стали шесть человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате падения беспилотника на Геленджик выросло до шести, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"К сожалению, количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них — дети", — написал он на платформе "Макс".

Число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них госпитализировали.

Источник: РИА Новости

15:40

При ударе дронов ВСУ по Геленджику погибли четыре человека, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке число погибших увеличилось до четырех", — написали власти региона на платформе "Макс".

Среди жертв атаки есть ребенок. Кроме того, пострадали 17 мирных жителей, включая двух несовершеннолетних. Трем раненым потребовалась госпитализация, остальным оказали медицинскую помощь на месте удара.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева туда направили специализированную бригаду медицины катастроф. 

Глава региона ранее в понедельник заявил, что противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники оперативных служб. 

Источник: РИА Новости

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