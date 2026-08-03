Закрытие Бакинского университета для девушек: что будет с преподавателями

«В Бакинском университете для девушек к педагогической деятельности было привлечено более 110 человек. Более чем у половины лиц, привлеченных к преподаванию, отсутствует научная степень».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

«В то же время для большинства из них основным местом работы являются другие высшие учебные заведения. По этой причине приостановление образовательной деятельности университета не приведет к потере основного места работы для этих лиц. Что касается штатных сотрудников университета, они могут подать заявки на имеющиеся вакантные должности в других учебных заведениях. Министерство науки и образования, со своей стороны, направит соответствующую рекомендацию в профильные вузы», — отмечается в сообщении.

Отметим, что на заседании Аккредитационного совета, состоявшемся 10 июля 2026 года, были обсуждены итоговые оценочные отчеты по институциональной и программной аккредитации Бакинского университета для девушек, подготовленные соответствующими Аккредитационными комиссиями. Распоряжением № 92 от 30 июля 2026 года Министерство экономики Азербайджанской Республики, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях», аннулировало лицензию № EL-358/2018 от 11 сентября 2018 года, выданную Бакинскому университету для девушек.

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