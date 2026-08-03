Выявлено предприятие по производству пива, функционировавшее в антисанитарных условиях - ФОТО

Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) провело внеплановую проверку на предприятии по производству пива, принадлежащем научно-производственной и коммерческой компании «Emil-N», расположенном по адресу: Евлахский район, село Малбинеси (7-й километр автодороги Евлах — Барда).

В ходе проверки выяснилось, что предприятие осуществляет деятельность без соответствующего разрешения, а в процессе производства грубо нарушаются требования пищевой безопасности. Было установлено, что стеклянные бутылки, используемые для розлива продукции, промываются в открытом бассейне в антисанитарных условиях.

В связи с нарушением требований законодательства была обнаружена и изъята из оборота пивная продукция под товарным знаком «Жигули».

По данному факту составлен административный протокол, деятельность предприятия ограничена.