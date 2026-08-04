Карапетян вознамерился консолидировать армянскую оппозицию

Представители основных оппозиционных сил Армении встретились и обсудили вопрос консолидации.

Об этом лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян, находящийся под домашним арестом, заявил журналистам перед заседанием суда.

"Почти каждую неделю проходят подобные дискуссии. Мы обсуждаем пути политической борьбы", – сказал Карапетян.

По его словам, встреча была, в частности, с представителями партии "Процветающая Армения" (лидер – Гагик Царукян).

Вместе с тем, как отметил Карапетян, переговоры со вторым президентом Робертом Кочаряном не проводились.

"Это не человек, это механизм. Мы должны разрушить этот механизм, чтобы добиться окончательной победы. Механизм создали серьезные, недружественные государства, поэтому его трудно разрушить, нужно время", – сказал он.

Вместе с тем он заверил, что "Сильная Армения" не поведет страну к потрясениям.

"Мы делаем все, что поможет правовым путем устранить власть", – сказал Карапетян.

Политик отметил, что готов сотрудничать со всеми реально оппозиционными силами.

2 августа президент Армении Ваагн Хачатурян назначил лидера партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня 2026 года. Согласно официальным итогам, в Национальное собрание прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" (возглавляемая Николом Пашиняном) получила 49,7456% голосов (726 819 голосов), блок "Сильная Армения" — 23,2710% (340 060 голосов), а блок "Армения" — 9,9231% (144 983 голоса).

Источник: Sputnik Армения