200 тысяч зрителей посмотрели фильм «Тагиев»: картина стала самым просматриваемым азербайджанским фильмом в кинотеатрах - ФОТО

Художественный фильм «Тагиев», созданный Бакинским Медиа Центром, на сегодняшний день посмотрели более 200 тысяч зрителей в кинотеатрах Азербайджана.

Все четыре части киноэпопеи — «Тагиев: Нефть», «Тагиев: Царь», «Тагиев: Сона» и «Тагиев: Школа» — завоевали широкое признание зрителей и стали одними из самых востребованных отечественных кинопроектов в ведущих кинотеатрах страны. Согласно официальной статистике, опубликованной крупнейшими киносетями Азербайджана, художественный фильм «Тагиев» признан самым просматриваемым азербайджанским фильмом.

Отметим, что первая часть четырехсерийного проекта — «ТАГИЕВ: НЕФТЬ» — была представлена в 2024 году, в год 100-летия со дня смерти выдающегося азербайджанского мецената и просветителя Гаджи Зейналабдина Тагиева. Премьера фильма «ТАГИЕВ: ШКОЛА» состоялась в 2026 году и была приурочена к 125-летию открытия первой школы для мусульманских девочек, основанной Тагиевым и сыгравшей важнейшую роль в развитии образования и просвещения в Азербайджане.

Каждая часть фильма «ТАГИЕВ» стала заметным культурным событием и привлекла широкую зрительскую аудиторию в кинотеатрах страны. Благодаря неизменно высокому общественному интересу показы фильма продолжаются и в настоящее время.

Фильм также получил широкое международное признание. В разные годы состоялись его многочисленные премьеры и специальные показы как в Азербайджане, так и за рубежом.

Картина «Тагиев: Нефть» была выдвинута Азербайджаном в качестве официального кандидата на 98-ю премию Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскар») в категории «Лучший международный художественный фильм». Кроме того, фильм был представлен в Лос-Анджелесе — мировом центре киноиндустрии, где расположен Голливуд.

В 2026 году фильм «Тагиев: Нефть» был также показан зарубежной аудитории в Лондоне, в престижном зале Princess Anne Theatre Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

На кинофестивале «Деде Горгуд» исполнитель главной роли, народный артист Азербайджана Парвиз Мамедрзаев, был удостоен главной награды в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение образа Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Фильм был представлен как в Азербайджане, так и в ряде зарубежных стран, где получил высокую оценку зрителей и заслужил признание международной аудитории.

Кроме того, первая часть художественного фильма была удостоена высокой международной оценки, став победителем всемирно известной премии Dehancer Colourist Awards 2024 в номинации «Лучший полнометражный фильм по качеству цветокоррекции».

Художественный фильм, созданный Бакинским Медиа Центром, рассказывает о ключевых исторических событиях, происходивших в Баку и регионе в конце XIX — начале XX века. В центре повествования — жизненный путь Гаджи Зейналабдина Тагиева, наполненный испытаниями и непрерывной борьбой. Каждый новый этап его жизни становится для него новым вызовом, новой ответственностью и новой целью. Он сталкивается с многочисленными трудностями, но никогда не отступает, а, преодолевая испытания, становится ещё сильнее.

По своему масштабу производство фильма также стало одним из самых значимых проектов в истории азербайджанского кинематографа. Съёмки проходили на 76 различных локациях, а в массовых сценах приняли участие около 2 500 человек. Для воссоздания исторической атмосферы было изготовлено более 300 декораций. Кроме того, была создана специальная костюмерная мастерская, где изготовили большое количество исторических костюмов, аксессуаров, ювелирных изделий и уникального реквизита, позволивших максимально достоверно передать эпоху, в которой жил и творил Гаджи Зейналабдин Тагиев.

Главный продюсер фильма — Арзу Алиева, продюсер — Орман Алиев, режиссёр-постановщик — Заур Гасымлы, авторы сценария — Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор-постановщик — Владимир Артемьев, художник-постановщик — Сабухи Атабабаев, художник по костюмам — Вюсал Рагим, композитор — Этибар Асадли, режиссёр монтажа — Аскер Рагимов.

Создав художественный фильм «ТАГИЕВ», посвящённый жизни и наследию выдающегося азербайджанского мецената и просветителя Гаджи Зейналабдина Тагиева, Бакинский Медиа Центр внёс ещё один значимый вклад в развитие национальной киноиндустрии Азербайджана.

Напомним, что в честь Дня национального кино Азербайджана в кинотеатрах сети CinemaPlus проходит Неделя фильмов «ТАГИЕВ». До 9 августа зрители смогут вновь увидеть на большом экране все четыре фильма, посвящённые жизни, деятельности, борьбе и богатому наследию великого азербайджанского благотворителя и просветителя Гаджи Зейналабдина Тагиева.