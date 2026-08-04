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Чемпион по ММА — среди 11 фигурантов дела о захвате государственных земель

First News Media18:28 - Сегодня
Чемпион по ММА — среди 11 фигурантов дела о захвате государственных земель

Члены группы из 11 человек, обвиняемые в незаконном захвате и продаже государственных земель, предстали перед судом.

Как сообщает Qafqazinfo, данное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Все 11 человек, обвиняемые в совершении особо тяжкого преступления путем мошенничества и нарушения права собственности на землю, находятся на свободе. Это Алиев Галиб Мирза оглы, Гусейнов Анар Рафик оглы, Ашрафов Джейхун Адил оглы, Исмаилов Араз Азиз оглы, Гулиев Амин Фархад оглы, Мамедов Ариф Аласдан оглы, Расулов Видади Алгама оглы, Гахраманов Ильгар Исмаил оглы, Вахидов Орхан Мустафа оглы, Дамиров Джейхун Икрам оглы и Новрузов Сафа Аббасгулу оглы.

Согласно обвинению, оглашенному прокурором, обвиняемые, объединившись в преступную группу, самовольно захватили более 25 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, не имея установленных законом прав собственности, пользования или аренды. Затем, в продолжение своего плана, они продали эти участки различным лицам. Граждане, заплатившие деньги и приобретшие землю, признаны по делу потерпевшими. Некоторые из потерпевших успели построить дома на купленных участках.

Согласно данным "Qafqazinfo", одним из обвиняемых является известный боец MMA Анар Гусейнов. В 2017 году Анар завоевал золотую медаль на чемпионате мира WMMAF в Анталье (Турция) и стал чемпионом мира.

В обвинении указано, что Анар Гусейнов, вступив в сговор с Джейхуном Ашрафовым и Галибом Алиевым, самовольно захватил земельный участок сельскохозяйственного назначения, после чего путем мошенничества — продавая эти земли и сдавая их в долгосрочную аренду — завладел 1 миллионом 200 тысячами манатов. Общий ущерб, нанесенный государству, составляет более 4 миллионов манатов.

Однако он не признает себя виновным ни по одному из эпизодов и в итоге просит вынести в отношении него оправдательный приговор. Права бойца в суде защищает адвокат Рузи Самедов. В своем первом выступлении адвокат заявил, что они не согласны с обвинением и что доказательства обратного всплывут в ходе судебного следствия.

Если предъявленные обвинения (ст. 178.4 и 188.3 УК Азербайджана) найдут свое подтверждение, подсудимым грозит более 10 лет лишения свободы. Однако возмещение ущерба, нанесенного государству и потерпевшим, может изменить ситуацию.

Отметим, что на основании информации, поступившей из Министерства сельского хозяйства, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело предварительное расследование. В результате принятых мер более 20 гектаров земли, находившейся в государственной собственности и подвергшейся самовольному захвату, были возвращены в пользование указанного Министерства.

На фото: Анар Гусейнов в день, когда он стал чемпионом мира

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