PASHA Holding и Бакинский арбитражный центр подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта LEGIS Legal Forum - ФОТО

PASHA Holding и Бакинский арбитражный центр подписали Меморандум о сотрудничестве, который закладывает основу официального партнерства сторон в рамках проекта LEGIS Legal Forum.

Документ был подписан от имени Бакинского арбитражного центра Председателем Правления Центра Кямалей Мехтиевой, а от имени PASHA Holding - директором по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами PASHA Holding, а также председателем Организационного комитета LEGIS Legal Forum Айтадж Гасымовой.

Подписание Меморандума является важным шагом на пути развития арбитража как эффективного механизма разрешения споров в Азербайджане и дальнейшего институционального укрепления Бакинского арбитражного центра. Документ определяет рамки долгосрочного и содержательного сотрудничества между двумя организациями.

В рамках партнерства Бакинский арбитражный центр и PASHA Holding будут совместно реализовывать проекты, готовить публикации, проводить конференции и образовательные программы, направленные на повышение осведомленности об арбитраже и содействие его развитию. Кроме того, стороны намерены способствовать формированию культуры арбитража среди представителей юридического сообщества, студентов и молодых специалистов.

Сотрудничество также предусматривает реализацию совместных инициатив в сфере правовой поддержки, применение современных технологий и результатов научных исследований, организацию семинаров, тренингов, конференций и других академических мероприятий, обмен информацией по вопросам законодательства, а также взаимодействие при подготовке предложений по совершенствованию законодательства.

Комментируя подписание Меморандума, Кямаля Мехтиева отметила, что партнерство внесет значительный вклад в развитие арбитража как механизма разрешения споров в Азербайджане, а также будет способствовать дальнейшему институциональному развитию Центра. По ее словам, сотрудничество с таким сильным партнером, как LEGIS Legal Forum, позволит вывести работу по популяризации арбитража на качественно новый уровень.

В свою очередь, Айтадж Гасымова подчеркнула, что одной из ключевых целей Форума является объединение юридического образования и практики. Она отметила, что сотрудничество с Бакинским арбитражным центром откроет молодым юристам новые возможности для профессионального развития в сфере арбитража, а также будет способствовать формированию сильного профессионального сообщества в данной области.