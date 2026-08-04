Студент UNEC занял шестое место в мире в конкурсе Microsoft World Championship - ФОТО

Азербайджан впервые представлен в мировом финале чемпионата Microsoft World Championship, проходившего в США. В ходе соревнований студент второго курса UNEC Гусейн Шукюров добился исторического для страны результата, заняв 6-е место среди сильнейших участников со всего мира в категории Microsoft.

Как сообщили в пресс-службе университета, в престижном чемпионате, в котором приняли участие более 310 молодых людей из 42 стран, азербайджанские участники, несмотря на то, что выступали впервые, добились высоких результатов и вошли в десятку лучших. Студентка Бакинской высшей школы нефти Назрин Мириева заняла 9-е место.

Отметим, что в национальном отборочном туре чемпионата приняли участие свыше 500 молодых людей. По завершении этапа подготовки 50 участников получили международные сертификаты, а шестеро, показавших лучшие результаты, завоевали право представлять Азербайджан в мировом финале в США.

Проект реализован на основе государственно-частного партнерства. Поддержку проекту, связанному с Microsoft, оказали Министерство молодежи и спорта, PASHA Bank и Центр инновационного развития ASAN. В направлении Adobe содействие обеспечили Министерство культуры и Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции.