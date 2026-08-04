Месси пожертвовал €80 тыс. на восстановление пострадавшего от пожара района провинции Мадрид

Лионель Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление пострадавшего от пожаров района под Мадридом

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси направил 80 тысяч евро на восстановительные работы в районе Сьерра-Оэсте в провинции Мадрид, пострадавшем от масштабных лесных пожаров.

О пожертвовании сообщила глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Она поблагодарила футболиста за поддержку и отметила, что жители региона надеются вскоре лично выразить ему признательность.

Лесные пожары в Испании вспыхнули на фоне сильной жары. В конце июля сообщалось, что из-за возгораний в регионе Мадрид были эвакуированы или получили рекомендации оставаться дома более 115 тысяч человек. Огонь охватил около 27 тысяч гектаров территории 17 муниципалитетов.

Сьерра-Оэсте известен своими природными зонами и развитым сельским хозяйством.