В Южной Корее дроны с ИИ начали запрещать фермерам работать в жару

В Южной Корее дроны с искусственным интеллектом (ИИ) начали «выгонять» фермеров с полей из-за аномальной жары.

Об этом сообщает портал Nate.

Отмечается, что власти города Асан провинции Южный Чхунчхон запустили беспилотники, оснащенные камерами с видеоанализом и громкоговорителями. Когда дрон обнаруживает человека, работающего в поле в условиях сильной жары, через громкоговоритель передается сообщение с рекомендацией прекратить работу и уйти в тень или в ближайшее укрытие.

«При необходимости уведомляется персонал, находящийся на месте происшествия, чтобы тот проводил его в ближайшее убежище от жары», — говорится в материале.