Рубио: на переговорах по открытию Ормузского пролива достигнут прогресс

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах с Ираном и Оманом по вопросу увеличения числа судов, проходящих через Ормузский пролив, достигнут определенный прогресс. Однако, по его словам, стороны пока не пришли к окончательному соглашению.

«Переговоры продвигаются вперед, но окончательное решение еще не принято. Мы рассчитываем, что договоренность будет достигнута в ближайшее время», — заявил Рубио журналистам в Госдепартаменте США.