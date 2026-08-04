Объявлен конкурс на финансирование частных детсадов

Министерство науки и образования Азербайджана объявило конкурс на получение финансирования в сфере дошкольного образования в рамках модели сотрудничества родителей, государства и частного сектора.

Программа реализуется во исполнение постановления Кабинета министров №218 от 17 июля 2026 года и направлена на расширение охвата дошкольным образованием в 2026–2027 учебном году.

К участию приглашаются частные дошкольные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на образовательную деятельность. Заявки будут приниматься с 5 по 20 августа 2026 года через специальную онлайн-платформу.

В рамках проекта планируется финансирование обучения 8000 детей, посещающих частные дошкольные образовательные учреждения.