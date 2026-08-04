В один день в разных районах Баку обнаружены тела двух женщин

В жилых домах в Ясамальском и Бинагадинском районах Баку обнаружены тела двух женщин.

Как сообщает Lent.az, в Ясамальском районе на улице А. Джамиля в квартире была найдена 45-летняя жительница Физулинского района Назиля Зияддинова. Причина ее смерти пока неизвестна.

Еще один случай произошел в Бинагадинском районе, на улице С. Бахлулзаде. В квартире было обнаружено тело 79-летней Беневше Алекберовой. На теле погибшей не обнаружено признаков насильственной смерти.

По обоим фактам проводится расследование.