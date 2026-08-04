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ЧП в Балаханы: Audi съехал в техническую яму на территории компании - ВИДЕО

First News Media19:15 - Сегодня
ЧП в Балаханы: Audi съехал в техническую яму на территории компании - ВИДЕО

3 августа около 17:00 автомобиль Audi с государственным регистрационным номером 10-VO-663, которым управлял Манаф Ибрагим оглы Гулиев, въехал на производственную территорию компании Balakhani Operating Company LTD, куда доступ запрещен. Потеряв управление, автомобиль попал в техническую яму глубиной 30 см, используемую в производственных целях.

Об этом сообщили Qafqazinfo в компании Balakhani Operating Company LTD.

В заявлении отмечается, что сотрудники Департамента оперативного контроля компании незамедлительно прибыли на место происшествия и помогли извлечь автомобиль вместе с находившимися в нем пассажирами.

«В результате инцидента никто не пострадал, имуществу компании ущерб не причинен, производственный процесс продолжился в штатном режиме. Balakhani Operating Company LTD призывает граждан соблюдать предупреждающие знаки и не проникать на территории, вход на которые запрещен», — говорится в сообщении.

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