При взрыве вблизи Тегерана пострадали 18 человек - ВИДЕО

Взрыв в промышленном парке Шамсабад неподалеку от Тегерана во вторник привел к ранению 18 человек, сообщил представитель службы скорой медицинской помощи провинции Тегеран.

Об этом сообщает Iran International.

Четверо из пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для прохождения дальнейшего лечения, уточнил спикер ведомства Шервин Табризи.

В результате взрыва также пострадало здание подстанции экстренных служб, расположенное рядом с местом происшествия. Однако в тот момент сотрудники находились на вызове, поэтому никто из персонала не пострадал, добавил Табризи.

Член правления промышленного парка Давуд Вали заявил, что взрыв произошел во внутреннем резервуаре одного из предприятий, расположенных в секторе по производству алюминия.

Промышленный парк Шамсабад ранее неоднократно подвергался ударам в периоды эскалации боевых действий.