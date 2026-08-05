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Путин провел перестановки в руководстве армии

First News Media15:02 - Сегодня
Путин провел перестановки в руководстве армии

Президент Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны, в ходе которой объявил о ряде кадровых решений, сообщают «Ведомости».

Изменения коснулись структуры управления вооружениями и тылом: назначены новые командующие группировками «Центр» и «Восток», а также определен руководитель формируемых войск беспилотных систем.

Путин сообщил, что в Министерстве обороны завершается сосредоточение в одних руках всех вопросов, связанных с вооружениями. Ранее на должность заместителя министра обороны по этому направлению был назначен Александр Санчик, прежде командовавший одной из группировок.

Теперь по аналогичному принципу создана должность, объединяющая все службы тыла. Ответственным за это направление назначен Валерий Солодчук.

Командовать группировкой «Центр» поручено Андрею Иванаеву, который ранее возглавлял группировку «Восток».

Исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» назначен начальник штаба этой группировки Петр Болгарев.

Путин напомнил о решении создать новый род войск — войска беспилотных систем. Возглавить это направление поручено Денису Лямину, который до последнего времени занимал должность начальника штаба группировки «Центр».

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