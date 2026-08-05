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В Баку продолжился суд по делу экс-главы Управления Приморского бульвара

First News Media15:05 - Сегодня
В Баку продолжился суд по делу экс-главы Управления Приморского бульвара

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось слушание по делу бывшего председателя правления Управления Приморского бульвара Ильгара Мустафаева, его помощника Рашада Бадалова и директора GİRASOL Фуада Бабаева, обвиняемых в присвоении денежных средств.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой был допрошен свидетель Агабаба Бабаев, который осуществлял надзор за судами на бульваре и занимался продажей билетов.

По его словам, с 2017 по 2023 год он работал на судах и продавал билеты.

«В 2017 году билеты продавал я, а с 2018-го мы начали продавать билеты через кассу. Продажа билетов вне кассы была невозможна. Одно из судов, работавших на бульваре, вмещало 350, другое - 60 человек. Судно «Мирвари» работало с середины мая по сентябрь. Стоимость билета в период моей работы составляла 3 маната, а после пандемии - 5. Судно «Шафаг» вместимостью 60 человек работало в зимние месяцы, а «Мирвари» вместимостью 350 человек - в летние», - пояснил он.

Свидетель также заявил, что для выхода судов в рейс не было установленного минимального числа пассажиров. По его словам, во время пандемии COVID-19 прогулочные суда не работали.

Адвокат И.Мустафаева Исмайыл Кянгярли обратил внимание на существенные противоречия между показаниями свидетеля, данными в ходе судебного заседания, и теми, которые были зафиксированы в рамках предварительного следствия. По его словам, в суде свидетель утверждал, что прогулочные суда не осуществляли деятельность в период пандемии. Однако в материалах следствия содержатся сведения о том, что за указанный период этими судами было перевезено порядка 80 тысяч пассажиров.

Кроме того, по словам защитника, давая показания в ходе следствия, свидетель утверждал, что судно «Шафаг» не выходило в рейс без как минимум 30 пассажиров, а «Мирвари» - без 100.

Отвечая на вопрос о противоречиях, А.Бабаев пояснил, что для набора необходимого числа пассажиров часть людей ожидала отправления, а часть - уходила, не дождавшись.

На процессе И.Кянгярли также заявил, что Государственное морское и портовое агентство сообщило следствию о ночных рейсах прогулочных судов - в 01:00, 02:00, 04:00 и 05:00, а также о случаях, когда на судно вместимостью 60 человек принимались 430 пассажиров. По его словам, ведомство представило суду и следствию разные данные.

Судья заявила, что этот вопрос будет рассмотрен при изучении документов.

Следующее заседание назначено на 16 сентября.

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