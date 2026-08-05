В России совершено покушение на директора завода по производству военных дронов

В посёлке Большой Исток под Екатеринбургом произошёл взрыв автомобиля Mercedes, в котором находился генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук.

Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на источники в экстренных службах.

По предварительной информации, взрывное устройство сработало прямо за спиной водителя. В результате взрыва водитель погиб на месте, а Ткачук в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию.

По данным осведомлённого источника, следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом. Официальные пресс-службы силовых ведомств ситуацию пока не комментируют.

Владимир Ткачук возглавляет предприятие «Уралдронзавод» в Свердловской области. Завод специализируется на выпуске FPV-дронов «Упырь», применяемых в зоне боевых действий для поражения бронетехники и танков.