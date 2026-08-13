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Трамп подтвердил, что сменил самолет в Турции из-за угрозы

First News Media08:15 - Сегодня
Трамп подтвердил, что сменил самолет в Турции из-за угрозы

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что после саммита НАТО в Анкаре в июле сменил самолет в аэропорту турецкой столицы из-за возможной угрозы.

Общаясь с журналистами, глава Белого дома объяснил, что действовал по указаниям Секретной службы США и военных. "Они хотели, чтобы я летел другим рейсом, на другом самолете, с таким же уровнем безопасности, но они хотели, чтобы я так поступил, поэтому я так и сделал. Я делаю то, что они говорят", - сказал Трамп.

"Думаю, там была какая-то угроза. Я особо не расспрашивал об этом. Я получаю много угроз", - продолжил он. "Я получаю много угроз, о которых вы не знаете. Любой влиятельный президент получает много угроз. Невлиятельные президенты угроз не получают", - заявил американский лидер.

По информации газеты The Washington Post (WP), под прицелом телекамер глава американского государства поднялся на борт президентского лайнера Air Force One, но вылетел не на нем, а на меньшем по размеру самолете Air Force C-32A. В этот самолет президента США тайно перевезли в фургоне для доставки бортового питания, в который он незаметно перебрался из президентского лайнера, рассказали источники издания. По их словам, операция была проведена из-за угроз со стороны Ирана.

На борту Air Force One находились сотрудники Белого дома и группа журналистов, сопровождающих Дональда Трампа в поездках. Их о подмене и возможной иранской угрозе не проинформировали, а также заставили держать закрытыми шторки иллюминаторов, сообщила WP.

Из Турции Трамп прилетел в Великобританию, там журналисты, его делегация и он сам пересели в новый президентский самолет, подаренный Катаром. По прилете в США глава Белого дома вышел из самолета под камерами журналистов. По данным газеты, таким образом общественность должна была получить впечатление, что весь перелет из Турции Трамп совершил на президентских лайнерах.

Источник: DW

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