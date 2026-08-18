Стали известны новые подробности смерти Хайден Панеттьери

Появились новые подробности обстоятельств внезапной смерти 36-летней американской актрисы Хайден Панеттьери, известной по сериалам «Герои» и «Нэшвилл».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на американские СМИ, в аудиозаписи диспетчерской службы 911, связанной с вызовом в дом актрисы в Южной Каролине, сотрудники экстренных служб упомянули возможную передозировку.

Когда на место прибыли экстренные службы, Хайден Панеттьери находилась без сознания и в состоянии остановки сердца. Медики начали проводить реанимационные мероприятия, однако спасти актрису не удалось. Ее смерть была констатирована в 14:32 16 августа, при этом официально передозировка пока не подтверждена в качестве причины смерти.

Офис коронера округа Гринвилл сообщил, что 17 августа было проведено вскрытие. В ходе предварительного исследования признаков травм, которые могли бы привести к смерти, обнаружено не было. Окончательные причина и характер смерти пока остаются неустановленными - ожидаются результаты дополнительных исследований.

Также сообщается, что на месте происшествия был обнаружен препарат, применяемый для экстренного лечения передозировки опиоидами – в СМИ отмечают, что его наличие само по себе не подтверждает, что именно передозировка стала причиной смерти актрисы.

Полиция Гринвилла также заявила, что на данный момент не располагает признаками насильственной смерти или иными подозрительными обстоятельствами. Расследование продолжается.

Хайден Панеттьери было 36 лет. Она получила широкую известность благодаря ролям Клэр Беннет в сериале «Герои» и Джульетты Барнс в «Нэшвилле». Актриса также снималась в фильмах «Крик 4» и «Крик 6». У Х.Панеттьери осталась 11-летняя дочь Кайя, которую она воспитывала вместе с бывшим женихом - украинским боксером Владимиром Кличко.

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