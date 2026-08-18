В школе на Филиппинах произошла стрельба, есть погибшие - ВИДЕО

Ученик 9-го класса открыл стрельбу в школе на юге Филиппин, погибли два человека — сам стрелок и другой школьник.

Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, стрельба произошла в школе при частном университете Атенео де Замбоанга в городе Замбоанга. Ученик 9-го класса пронес на территорию учреждения винтовку и открыл огонь по другим учащимся, после чего покончил с собой.

В результате стрельбы погиб еще один школьник, он учился в 10-м классе. По словам ректора университета Эрнальда Андала, сообщения о новых жертвах и пострадавших больше не поступали.