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На Шахдаге и в Шамахе выпал град - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:53 - Сегодня
На Шахдаге и в Шамахе выпал град - ОБНОВЛЕНО

В некоторых районах Азербайджана сохраняется ветреная и дождливая погода, местами осадки носят ливневый характер.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 16:30 7 сентября.

Местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигает: в Тертере, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - 25 м/с, Закатале - 23 м/с, Нефтчале, Гёйчае и Сальяне - 20 м/с, Шеки и Зардабе - 18 м/с, Ширване - 17 м/с, Евлахе, Шахдаге и Гёйгёле - 15 м/с.

Около 16:05–16:12 на Шахдаге выпал град диаметром 3 мм, а около 16:15–16:19 в селах Чухурюрд и Мелхем Шамахинского района - град диаметром 0,5 мм.

В Гяндже, Балакяне, Барде, Грызе, Губе, Шамахе, Ширване и Загатале идут дожди, гремит гроза.

 

На территории страны местами наблюдается ветреная и дождливая погода.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах осадки носят ливневый характер, передает 1news.az.

Местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигает: в Нафталане и Гяндже - 28 м/с, Горанбое - 27 м/с, Мингячевире и Агстафе - 25 м/с, Товузе - 24 м/с, Баку и на Абшеронском полуострове - 23 м/с, Барде - 22 м/с, Агдаме - 20 м/с, Шабране - 19 м/с, Гёйчае - 18 м/с, Тертере и Шамкире - 16 м/с, Загатале, Балакяне и Шеки - 15 м/с.

В Губе, Гусаре, Хызы, Гёйгёле, Гяндже и Тертере идут дожди, гремит гроза.

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