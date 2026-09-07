Где в Баку образовались пробки: список загруженных улиц и проспектов

Обнародована информация о ситуации на дорогах Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД, в настоящее время наблюдается плотный транспортный поток (затор) на следующих участках:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, боковая дорога, в направлении центра;

3. Бинагадинское шоссе, от станции метро «Азадлыг проспекти» в направлении поселка Бинагади;

4. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

7. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона в направлении станции метро «Гара Гараев»;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро «20 Января»;

10. 1-я Приозерная дорога (Гёль Кянары), в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измира в направлении станции метро «20 Января»;

16. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка «Деде Горгуд»;

17. Улица Ниязи, в направлении круга «Азнефть»;

18. Приморская улица, от Площади государственного флага в направлении круга «Азнефть»;

19. Круг «Гялябя» («Победа»), в направлении проспекта Метбуат.

Фаига Мамедова