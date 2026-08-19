Гаспарян: российским блогерам и журналистам пора думать, что они говорят об Азербайджане - ВИДЕО

Российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян призвал журналистов, блогеров и представителей общественно-политического сообщества РФ ответственнее подходить к заявлениям об Азербайджане.

Об этом он заявил в эфире программы «Соловьёв LIVE», комментируя провокационные заявления, прозвучавшие в последнее время в медиа и информационном пространстве РФ против Азербайджана.

Гаспарян обратил внимание на то, что резкие публичные высказывания могут иметь последствия и становиться поводом для новых дипломатических скандалов.

«Я много раз говорил, что нашим блогерам в общественно-политическом пространстве всё-таки хотя бы иногда стоит задаваться вопросом, как будут трактовать их слова. Они (российские блогеры, — ред.), когда подобного рода заявления делали, понимали, что скорее быстрее, чем поздно, это дойдёт до Баку и будет потом опять международный скандал», — отметил Гаспарян.

Напомним, Генпрокуратура Азербайджана 17 августа объявила в розыск трёх граждан России — журналиста Ивана Князева, политконсультанта Семёна Уралова и журналиста Алексея Чадаева. По версии следствия, они в опубликованных в интернете эфирах публично призывали к насильственным действиям против Азербайджана, изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности, разжиганию национальной ненависти, а также к терроризму.

Впоследствии посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи до российской стороны были доведены серьёзная обеспокоенность и решительный протест в связи со звучащими в последнее время в медиапространстве РФ провокационными, оскорбительными и угрожающими заявлениями в адрес Азербайджана, его народа и руководства.

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