 Соловьеву не понравился независимый Баку: «Они уверены, что мы проиграем» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Соловьеву не понравился независимый Баку: «Они уверены, что мы проиграем» - ВИДЕО

Себа Агаева11:18 - Сегодня
Соловьеву не понравился независимый Баку: «Они уверены, что мы проиграем» - ВИДЕО

Кремлевские эфиры давно превратились в замкнутую экосистему, где законы логики и международное право уступают место драматическим пассажам. 

Очередная тирада российского пропагандиста Владимира Соловьева, адресованная Азербайджану в эфире программы "Полный контакт" - яркий пример того, как трудно отдельным медийным фигурам адаптироваться к реальности, в которой суверенные государства принимают решения исходя из собственных национальных интересов, а не по указке извне.

Раздражение пропагандиста вызвало буквально все: и объявление в розыск троих граждан РФ по фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Азербайджана, разжиганию национальной ненависти и вражды, а также публичных призывов к терроризму, и независимые дипломатические контакты Баку, включая визит главы МИД в Украину. Однако ключевой вывод, к которому приходит Соловьев, поражает своей вольной трактовкой: якобы уверенность Азербайджана проистекает из «ожидания поражения России». 

Соловьев предложил задуматься, «откуда у Азербайджана такая уверенность в себе», и связал действия Баку с «ожиданием поражения России».

«Сейчас Азербайджан объявил наших троих граждан в розыск. Мы на это как-то ответили? А вообще, визит министра иностранных дел в Украину? Мы на это как-то ответили? А задайте себе вопрос: почему так себя ведет Азербайджан, ряд других стран? Они уверены, что мы проиграем. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим: ни Западу, ни им», — возмутился пропагандист.

В этой логике кроется фундаментальная ошибка, характерная для имперского мышления. Для Соловьева и его аудитории независимая политика соседнего государства - это всегда «вызов», «выслушивание Запада» или «расчет на чью-то слабость». Мысль о том, что Азербайджан - это самодостаточный субъект международной политики, действующий исключительно в интересах собственного народа и государства, в эту систему координат просто не помещается.

Объявление в розыск лиц, совершивших преступления или нарушивших законодательство Азербайджана, - это не «демонстрация силы» и не дипломатический демарш, а прямая обязанность правоохранительной системы суверенной страны. Законы Азербайджана действуют на всей его территории и распространяются на всех, независимо от их гражданства или заступничества телеведущих.

Точно так же Азербайджан никогда не скрывал своей внешней политики. Баку выстраивает прагматичные, уважительные и взаимовыгодные отношения со всеми партнерами. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины - это последовательная позиция Баку, основанная на нормах международного права, а не на желании «уколоть» Москву. Более того, Азербайджан оказывает Украине гуманитарную помощь, что неоднократно подчеркивалось на высшем уровне.

Источник уверенности Азербайджана - это не чьи-то гипотетические поражения или победы на полях сражений за тысячи километров. Источник этой уверенности - восстановленный территориальный суверенитет, сильная экономика, современная армия и поддержка собственного народа. Баку не нужно оглядываться на реакцию студийных экспертов, чтобы защищать свои границы и проводить независимую внешнюю политику.

Искать в действующих шагах Баку конъюнктуру или «ожидание чужого проигрыша» - значит полностью игнорировать реальность в регионе. Азербайджан строит партнерство с Россией на основе Декларации о союзническом взаимодействии. Но союзничество и добрососедство подразумевают взаимное уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела, а не вассальную подчиненность или необходимость «спрашивать разрешения» на каждый шаг.

Подобные выпады в эфирах российских федеральных каналов вредят в первую очередь самим двусторонним отношениям, создавая ложные нарративы и искусственную напряженность. Но эпоха, когда судьбы региона решались в пылких монологах перед телевизионными камерами, безвозвратно прошла. Баку продолжает идти своим курсом - уверенно, прагматично и без оглядки на громкоговорители. 

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