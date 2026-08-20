Бывший председатель Центральной ВВК Минобороны Азербайджана освобождён в зале суда

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя Центральной военно-врачебной комиссии (ВВК) Министерства обороны Азербайджана Расима Гасанова.

Как сообщает АПА, на процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Анара Рзаева был зачитан приговор.

Согласно приговору, обвинение, предъявленное Расиму Гасанову, переквалифицировано на статью 178.3.2 УК Азербайджана (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере).

Суд оштрафовал его на 15 тыс. манатов, после чего он был освобождён в зале суда.

Следствием были установлены основания для подозрения в том, что Расим Гасанов в 2021–2025 годах, злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно получал от различных лиц денежные средства в качестве взятки за освидетельствование и увольнение обратившихся к нему военнослужащих, а также совершал служебный подлог.

На основании собранных доказательств Расиму Гасанову было предъявлено обвинение по статьям 311.3.2, 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере), 313 (служебный подлог) и 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и решением суда по ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.