 Скандал в деле погибших футболистов: машину перекрасили сразу после ДТП? - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Скандал в деле погибших футболистов: машину перекрасили сразу после ДТП? - ФОТО - ВИДЕО

First News Media13:57 - Сегодня
Скандал в деле погибших футболистов: машину перекрасили сразу после ДТП? - ФОТО - ВИДЕО

Семьи погибших в жуткой аварии, произошедшей 29 июля на автодороге Локбатан — Гобу в Абшеронском районе, требуют привлечь к ответственности виновника трагедии.

Вдова погибшего Рауфа Гусейнова, Шоле Гусейнова, обратилась в "Qafqazinfo". Она заявила: после того как в распоряжении семьи оказалась видеозапись момента ДТП, стало очевидно, что авария произошла по вине водителя автомобиля Toyota Corolla.

По ее словам, за рулем находился житель поселка Гобу — Багиров Раван Яшар оглы:

"В тот день погибли мой 41-летний муж Рауф Гусейнов и его друг, пассажир Бахруз Султанов. На кадрах отчетливо видно, что они ехали строго по своей полосе. В этот момент двигавшаяся навстречу черная Toyota Corolla пошла на обгон и задела машину Рауфа сзади. Автомобиль мужа потерял управление и столкнулся со встречным грузовиком "Газель", который ехал по своей полосе.

К огромному сожалению, водитель Toyota Corolla, оставивший троих моих детей без отца и лишивший жизни молодого, не успевшего создать семью Бахруза, до сих пор не задержан и не привлечен к ответственности. Более того, ходят слухи, что, хотя за рулем был Раван, всю вину планирует взять на себя его отец Яшар".

Ш. Гусейнова также утверждает, что часть машины виновника была спешно перекрашена сразу после ДТП: "Автомобиль черного цвета задел заднюю часть машины моего мужа. Сразу после аварии задний бампер автомобиля Рауфа куда-то исчез, а поврежденную деталь на машине Равана быстро закрасили. Любая экспертиза с легкостью это докажет. Чтобы пустить пыль в глаза жителям Гобу, они несколько раз проехались по поселку на наспех покрашенной машине, пытаясь показать, будто на ней нет никаких следов столкновения.

Мы уже направили обращения во все компетентные органы с требованием привлечь виновного водителя к ответственности. Отец погибшего Бахруза Султанова также подал официальные жалобы".

Вдова добавила, что ни сам виновник, ни его родственники за все это время даже не попытались выйти на связь или выразить соболезнования: "Они не связались с нами, не попросили прощения, не пришли на поминки. Такое поведение демонстрирует полнейшую бессердечность и халатное отношение к страшной трагедии, унесшей две жизни. Насколько нам известно, они пытаются замять дело и уйти от наказания. Но произошло страшное горе, и скрыть его не удастся. Мы требуем справедливого расследования и самого сурового наказания для виновника".

В ответ на запрос редакции сотрудник пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Джасарат Ганбарли сообщил, что по данному факту в следственном отделе Управления полиции Абшеронского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

"Яшар Багиров (отец Равана Багирова – ред.)  был привлечен к следствию в качестве подозреваемого, а затем — обвиняемого. Решением суда на период следствия в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Все доводы и заявления потерпевшей стороны являются предметом расследования. Выясняются все детали произошедшего".

Отметим, что Рауф Гусейнов и Бахруз Султанов были игроками футбольного клуба "Гобу". Помимо участия в матчах, они также занимались тренерской работой.

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